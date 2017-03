FCR Media/Rapla lõi kodus üsna veenvalt Tallinna Ülikooli

Vahegrupiturniiri järel on Rapla klubi viies ja TLÜ kuues. On selge, et play-offis kohtub Rapla naiskond Riia RSU/Merksiga, TLÜ aga Liepajaga.

Kohtumine Raplas oli avapoolajal tasavägine. Esimene veerand võõrustajaile 16:12, teine 21:20 - poolaeg pluss viiega Rapla KK-le. Lauas domineerisid külalised, kuid samas tegid TLÜ mängijad lausa 13 pallikaotust. Pirgit Püü oli kogunud 11 pt, teisel poolel Trine Kasemägi koguni 18 pt (11/6).

Määravaks sai kolmas veerand, mille Rapla võitis 15:6. Kolmandal veerandil fikseeriti ka koduvõistkonna suurim eduseis (59:42). Viimase veerandil keskel (35. min) oli seis 60:50 ning 3.19 enne lõppu tuli TLÜ veel veidi lähemalt (57:66), kuid Rapla oli lõpus kindel ja vahe mõnevõrra pigem kasvas.

FCR Media/Rapla KK-Tallinna Ülikool 75:63 (37:32)

Lauapallid: 43-49

Korvisöödud: 15-15

Pallikaotused: 19-26

2 p: 45 vs 35 %

3 p: 14 vs 20 %

vv: 77 vs 88 %

Rapla KK: Pirgit Püü 17+8+6 (13/7), Darja Lipanskaja 16 pt, Laina Mesila-Kaarmann 11+7 lp, Sofia Kosareva 10 pt, Annika Köster 10+6+2, Kerdu Arbet-Lenear 7 pt.

TLÜ: Trine Kasemägi 20+7 pt (14/7), Samantha MacKay 13+4+2 (19/5), Viive-Kai Rebane 11+16+3, Tosemary Rits 10+4 lp, Mirjam Nikolai 5+10+8 (7/1).