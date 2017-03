Naiste käsipallimeistrivõistluste põhiturniiri võitis Reval-Sport/Mella

Võõrustajad asusid kohtumist kolme minutiga 3:0 juhtima, kuid peagi olid ees külalised 5:3. Poolaja keskel särasid tablool viiginumbrid 7:7 ning puhkama mindi külaliste üheväravalises eduseisus. Teise poolaja alguses suurendas Reval-Sport/Mella oma edu 18:15-le, kuid väljakuperenaised vastasid sellele 6:0 vahespurdiga, minnes 40. minutiks ette 21:18. Kümme minutit enne kohtumise lõppu juhtis Reval-Sport/Padise/Lasnamäe veel 26:24, aga siis haarasid külalised initsiatiivi ja võitsid nelja tabamusega.

Reval-Sport/Mella resultatiivseimad mängijad olid Jekaterina Tšerneštšuk 8 ning Sofia Talalai, Jelena Mihailova ja Antonina Baljakina 6 väravaga. Reval-Sport/Padise/Lasnamäe suurimateks skooritegijateks osutusid Kim Ly Hoang 10 ning Marie Urvik ja Inna Baranova 5 tabamusega.

Põhiturniiril on jäänud pidada veel üks kohtumine, kus Reval-Sport/Mella võõrustab 29. märtsil Kristiine Spordis algusega kell 17.30 Põlva SK/Toode naiskonda, keda avaringis võideti 42:24. Mäng enam lõplikku paremusjärjestust ei muuda ning juba praegu on selge, et finaalis kohtuvad Reval-Sport/Mella ja Reval-Sport/Padise/Lasnamäe ning pronksiduellis Põlva SK/Toode ja SK Tapa. Viimase ehk viienda kohaga peab rahulduma HC Tallinn.

Tabeliseis: Reval-Sport/Mella 14 (7-st mängust), Reval-Sport/Padise/Lasnamäe 12 (8), Põlva SK/Toode 8 (7), SK Tapa 4 (8), HC Tallinn 0 (8) punkti.