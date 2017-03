Laskesuusaföderatsiooni peasekretär: on olnud väga keeruline hooaeg

„Meil on olnud väga keeruline hooaeg,” tunnistas Oja intervjuus ERR-ile. „Kui me seda alustasime, olid meil teised plaanid ja lootsime, et lõpetame selle teises võtmes. Oli aga palju tagasilööke, eriti sportlaste tervise koha pealt, mida me ei suutnud lahendada. Kui tervist ei ole, on tippspordis üsna keeruline läbi lüüa.”

Kui palju sa näed, et seda kõike oleks saanud kuidagi ennetada? „Me oleme kõik alaliidu ressursid ära kasutanud. Küsimus võib täna olla ka selles, et kui palju oleksime me üldse kodust abi saanud. Pärast uut aastat oleme väga palju käinud Soomes abi saamas, mõnes valdkonnas on meil areneda palju - kogu Eesti spordimeditsiinis. Võib-olla õnnestub kevadel olümpiakomitee ja spordimeditsiini sihtasutusega maha istuda, eks me oleme ka nüüd maailmas käinud ja kogemusi saanud.”

Mis teie plaan meditsiini poole pealt järgmiseks aastaks on? „Me ei saa öelda, et me oleme täitsa nulli peal olnud, aga põhiprobleem on olnud see, et kui oleme saanud diagnoosi, pole reageerimine olnud piisavalt kiire. Võrgustik peaks muutuma suuremaks, erinevad viirused vajavad erinevaid spetsialiste.”

Millise hinnangu annad sa uuele treeneritandemile, kes sellel hooajal oma potentsiaali realiseerida ei saanud? „Siin emotsioonid vastanduvad – ühelt poolt ei ole võimalik töötada tervete sportlastega ja nende tööd hinnata, aga otseselt nende tööle etteheiteid ei ole. Võistkonna sisekliima ja tahe on väga kõrge, seda on ka sportlaste tööst näha. Sellist ühest hinnangut on väga raske anda.”

"Meil oli eesmärk maksimaalselt meie võistkond realiseerida Pyeongchangiks," jätkas Oja. "Täna me teame, et meeste koondisega see õnnestus, naiste koondisega mitte. Meil on suhteliselt noor naiste koondis, meestega on meil kevadeks peaeesmärk OM-iks valmistumine, naistega vaatame aastasse 2020-2022, et moodustada selline võistkond, kellega me järgmisesse olümpiatsüklisse lähme olümpiakohtade pärast võitlema.”

Kui suureks pead tõenäosust, et saame wildcardi näol ühe naislaskesuusataja OM-ile saata? „Võimalused on olemas. Eelkõige nõuab see meie initsiatiivi, et IBU-le endast märku anda. Kuidas see kõik lõppeb, selgub mais-juunis. Garanteeritud pole hetkel midagi.”