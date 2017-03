Peter Sagan kuulsa ühepäevasõidu eel: olen igal võistlusel favoriit

"Rattaspordile mõtlemine on minu elus üks vähemtähtsamaid asju. Ma ei tunne enam sellist survet. Olen igal võistlusel favoriit ja seitsme aasta möödudes olen sellega harjunud," vahendab Spordipartner Bora-Hansgrohe ratturi sõnu.

"Olen õnnelik, et mul on võimalik sellises erilises hetkes elada. Saan loota, et see kestab võimalikult kaua."