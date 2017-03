Taas Eestis mängiv Kotenko: liiga ja mängijad on arenenud

"Hetkel oleme hooajaga rahul,” ütles Kotenko Soccernet.ee-le. „Võõrsil üks punkt Tammeka vastu on hea, Tammeka on kvaliteetne sats. Siin on igal meeskonnal raske punkte võtta."

Kotenko pole aastaid Eestis mänginud ja pärast esimesi mänge leidis ta, et kodune jalgpall on tema eemalolles sammu edasi astunud: "Tase on ikka hea, ma arvan, et liiga ja mängijad on arenenud. Kõik on juba heal tasemel."

Kas Kotenko mõtleb vaikselt taas ka koondise suunas? "Raske öelda, vaatame. Kindlasti olen ma praegu Narvale keskendunud. Kunagi olen ma ka öelnud, et ma olen alati valmis koondist aitama. Praegu on seal head noored ja kogenud väravavaht, las pigem nemad saavad seda tunnet ja kogemust."