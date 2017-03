Indian Wellsi finaalis kohtuvad kaks venelannat

Kuznetsova oli poolfinaalis 7:6 (5), 7:6 (2) üle kolmanda asetusega tšehhitarist Karolina Pliškovast, Vesnina alistas 28. asetusega prantslanna Kristina Mladenovici 6:3, 6:4.

31-aastane Kuznetsova jõudis Indian Wellsis finaali ka 2008. aastal, kuid pidi siis Ana Ivanovici paremust tunnistama. 30-aastase Vesnina jaoks on tegu esimese finaaliga. „Tennises on (vanus) 30 uus 20,” sõnas Vesnina BT Spordile. „Need on kõigest numbrid. Ma tunnen end hästi ja armastan tennist.”

Meeste turniiril loobus 21-aastane austraallane Nick Kyrgios toidumürgituse tõttu poolfinaalkohast ning Roger Federeriga võtab mõõtu 17. asetusega 35-aastane ameeriklane Jack Sock, kes oli veerandfinaalis 6:3, 2:6, 6:2 parem neljanda asetusega jaapanlasest Kei Nishikorist.

Teises poolfinaalis on vastamisi kolmanda asetusega Stanislas Wawrinka ja 21. asetuseag Pablo Carreno Busta.