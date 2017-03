Kristjan Tiirik: Tartu-suguses linnas peab kindlasti olema sisehall

Tartu Tammeka jalgpalliklubi endine mängija ning praegune tegevjuht Kristjan Tiirik ütles intervjuus ERR-ile, et Sepa jalgpallikeskus on tartlaste seas olnud väga populaarne, kuid Tartu-sugune linn ei saa sellega rahulduda.

"See on täis väljakutseid ja seega väga meeldiv," sõnas Tiirik oma uue töö kohta. Iga päev on midagi teha, klubi areneb ja meil on ambitsioonikad plaanid. Meie strateegia on 20/20, mille järgi Tammeka mängib aastal 2020 Premium liigas medalitele ning selle nimel me ka iga päev töötame. Selleks, et mängida medalitele, peab meeskond veel tugevamaks muutuma, seda ka finantsiliselt."

Tammeka on selle hooaja esimesed kodumängud pidanud ajaloolise ühisrahastusprojekti toel ehitatud Sepa jalgpallikeskuskes. Hooaja avamängu FCI vastu käis Sepal vaatamas pea 500 inimest.

"Pärast staadioni valmimist hakkas siin kohe organiseeritud treeningtöö pihta," sõnas Tiirik. "Lisaks sellele on staadion kogu aeg avatud, siin saavad lapsed ja linlased vabal ajal mängimas käia. Suvel oli see väga populaarne – mäletan juhtu, kui ühel pühapäeval oli siin ligi sada last, kes niisama mängisid."

"Huvi on ja ma arvan, et kui ilmad lähevad veel soojemaks, tuleb siia jalgpallihuvilisi veelgi juurde. Me vajasime uut treeningväljakut väga, aga sellega ei saa rahulduda, sest mis puudutab sisehalli või kuplit, jääme me Tallinnale alla. Tartu-suguses linnas peab tulevikus ka see kindlasti olema."

„Sepa ei ole valmis, siin on kogu aeg midagi teha," jätkas Tiirik. "Aktiivselt kupli nimel ei tööta, aga kindlasti on ta meie strateegias sees. Kuppel peab tulema, aga kuidas see juhtub, ei ole täna veel paigas."