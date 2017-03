Motokrossiäss Andres Krestinovist tehti dokfilm

Raudmees Andres Krestinov võistles motokrossi MM-sarjas ajal, kui raja ääres elas sõitudele kaasa pööraselt suur publikuhulk. "Ma arvan, et sellist aega ei tule enam kunagi. Motokrossil vähemalt mitte. Ei rahvuste krossil ega MM-etappidel," sõnas Krestinov.

Dokumentaalfilmis, mille autorid on Raido Nikonorov, Tarvo Mölder, Andres Arro, Steiv Silm, leidub palju kuldseid arhiivikaadreid. Kolmekordne NSV Liidu ja 21-kordne Eesti meister Krestinov räägib vürtsikaid lugusid, kuidas ta avara liidu laagrites elama ja võitlema õppis ning milliseid nippe kasutas, et läbi lüüa.

"Väga vapustavad on tema puhul stardid. Ta on stardimeister," lausus praegune krossitipp Tanel Leok tunnustavalt.

"Minu jaoks on stardivõit niivõrd tähtis olnud, sest ma tean, et kui ees ära lähed, siis on hea puhas sõita," lausus Krestinov. "Keegi ei sega ja sõidad omaette. Mõtlesin selle peale väga palju õhtul magama minnes, hommikul ärgates. Ma arvan, et kui Tanel oleks startides kolme hulgas, siis ta võiks seal ka lõpetada. Tänapäeval niimoodi on see asi."

Pojast Gerdist samuti tipptasemel krossisõitja kasvatanud Andres Krestinov seisis stardijoonel veel mullugi 53-aastaselt.