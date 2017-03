Tammeka peatreener: kõik punktid, mis vastane ripakile jätab, võtame ära

Tartu Tammeka üks kahest peatreenerist Kaido Koppel sõnas pärast 1:1 viiki Narva Transiga, et suures plaanis oli tegemist võrdse mänguga.

"Suures plaanis võrdne ja ma arvan, et huvitav mäng. Palju võimalusi mõlemal poolel," lausus Koppel mängujärgses intervjuus ETV2-le.

Tammeka juhtis pikalt 1:0, kuid kaheksa minutit enne lõppu lasti endale värav lüüa. "Seal oli kaks pisikest eksimust järjest. Lasime kiiresti ja kergelt lahti mängida. Me ei jõudnud taga ära organiseerida ja seesama organiseerimata kaitseliin tegi väikse vea," sõnas Koppel.

"Keskkaitsja hõikas, et väravavaht - tule sina välja. Samas tegelikult see otsus jääb väravavahile - väravavaht peab ütlema, kuna tema tuleb. Kui väravavaht pole seda öelnud, peab keskkaitsja olukorra ära klaarima. Kommunikatsiooniprobleem."

Peatreener lisas, et sel hooajal tahetakse kõik ripakil olevad punktid ära võtta. "Iga mäng võimalikult hästi mängida, endast parim anda, et vastasel oleks väga-väga ebameeldiv vastane. Kui vastane selle tulemusena hästi ei mängi, jätab mõned punktid ripakile, siis need kõik punktid meie võtame ära."

Transi peatreener Adjam Kuzjajev jäi mänguga üldiselt rahule, eriti teise poolajaga. Ta mainis, et esimesel poolajal lasti endale lüüa värav, mis oleks olnud välditav, kuid üldiselt teisel poolajal tuldi ilusti rongi alt välja ja mängiti väga võitluslikult nagu mängud Tammekaga alati kipuvad olema.

Eesoleva hooaja ambitsioonidest rääkides sõnas peatreener, kõige tähtsam on rõõmustada oma poolehoidjaid.