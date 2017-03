Veerpalule ei ole Kasahstanist uut lepingut pakutud

Lahti MM-i parimaks tulemuseks jäi 29-aastasel kasahhil 15 km eraldistardist klassikatehnikasõidu seitsmes koht. Teatesõidus tuli ta Kasahstani koondisega üheksandaks ja paarissprindis 17-ndaks.

"Meil on karm. Kui medalit ei ole, siis vaadatakse asjad üle," sõnas Veerpalu intervjuus ETV-le.

Küll aga on Veerpalu rahul järeltulijate Andreas ja Anette Veerpalu sooritustega. "Minu arust on nad väga ilusti edasi arenenud ja ma olen nende arengu ja sooritustega rahul. Nad mõlemad said oma esimesed stardid MM-idel ja sealt on hea edasi minna," kiitis isa.

Andreas Veerpalu oli 15 km distantsil 36. ja 50 km ühisstardist vabatehnikasõidus 51. Anette tuli 10 km eraldistardist klassikasõidus 57. kohale ja kuulus ka 14. kohta teeninud teatenaiskonda.