Zahkna: õppisin tänavu palju oma lihasseisundi kohta

"Ega karjäär ei ole pikk olnud, usun, et tuleb veel raskemaid aegu. Mul on juunioride ja noorte seas nii hästi läinud, et see ei ole suur tagasilöök, kui üks hooaeg läheb natuke aia taha," lausus Zahkna intervjuus ERR-ile. "Mul on noorteklassides olnud neli head aastat järjest olnud, kus olen teinud kõige parema soorituse tiitlivõistlustel."

Hooaja alguses sai Zahkna teada, et kurgumandlid vajavad operatsiooni. Aeg selleks oli kehv. "Meil oli vaja, et parimad mehed on olümpiakohtade püüdmiseks kogu aeg väljas," põhjendas ta lõikuse edasilükkamist.

Ebaõnnestunud hooajast leidis Zahkna ka kasulikku. "Kuigi ma otseselt tippvormi kätte ei saanud, siis ma õppisin palju oma lihasseisundi kohta," sõnas noor laskesuusataja. "Saan füsioterapeutide käe all teada, mis seis on."

"Natuke katsetasin see aasta ja hakkasin paar päeva varem käima ja siis sain suuna kätte, kas on vaja natuke jäigemaks või tahab pigem lõdvestust. Traditsioon on, et päev-paar enne võistlust tehakse hästi tunne lahtitõmme, et saaks hingamise paika ja süda oleks valmis, aga mina õppisin just selle lihasseisundi koha pealt."