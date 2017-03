Mikk Pinnoneni klubil viimasel ajal hästi ei lähe

Islandi käsipallimeistrivõistlustel ei lähe hästi Eesti koondislase Mikk Pinnoneni koduklubil Aftureldingil, kes viimasest seitsmest mängust on kaotanud lausa viis.

Viimati jäädi eile koduväljakul napilt 31:32 (16:13) alla Grottale, Pinnoneni arvele jäi üks värav.

Neli vooru enne põhiturniiri lõppu neljandal kohal oleval Aftureldingil on siiski juba play-off pilet käes. Neil on koos 27 punkti, ettepoole jäävad Haukar (31), FH Hafnarfjördur (29) ja IBV Vestmannaeyjar (29). Grotta on 20 punktiga kuues.

Mullu lõpetas Afturelding põhihooaja kolmandana ja pääses play-off'is finaali, kus tuli mängudega kaks-kolm vanduda alla põhiturniiri võitnud Haukarile.