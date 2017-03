2028. aasta olümpia võõrustaja võib selguda ootamatult kiiresti

Rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi sooviks on tänavu sügisel valida lisaks 2024. aasta suveolümpia korraldajale ära ka 2028. aasta mängude võõrustaja.

ROK-i sakslasest president on pannud kokku ka vastava töögrupi, kelle ülesandeks on uurida, kas säärane lahendus on võimalik. Töögruppi kuuluvad ROK-i asepresidendid John Coates (Austraalia), Ugur Erdener (Türgi), Juan Antonio Samaranch noorem (Hispaania) ja Yu Zaiqing (Hiina).

2024. aasta mängude korraldamisele on jäänud praeguseks kaks kandidaati - Pariis ja Los Angeles - ning Bachi plaani kohaselt saaksidki mõlemad vastava õiguse. "Kõik kaardid on laual," sõnas Bach pressikonverentsil. "Meil on kaks suurepärast kandidaati kahelt suurelt olümpiamaalt - kaks kandidaati, kes kasutaks eksisteerivaid rajatisi, seega oleks neil väiksed eelarved ja neil oleks oma selge vaade ka noorsoole."

ROK-i presidendi sõnul tuleks seda võimalust ära kasutada. "Kui vaadata praegust maailma, siis selles on palju ebastabiilsust, haprust ja ebakindlust. Kas suudame positiivse olukorra ära kasutada?"

2022. aasta taliolümpiale kandideeris alguses ka neli Euroopa linna, kes aga kõik mingil hetkel loobusid ning lõpuks jäid õiguse pärast võitlema üksnes Almatõ ja Peking. See ning ebakindlused seoses Rio de Janeiro mängudega ja 2020. aasta Tokyo olümpia eelarveprobleemid on pannud olümpiaisasid häid kandidaate senisest rohkem väärtustama.

Küll aga pole Bachi idee sugugi kõikidele ROK-i liikmetele meeltmööda ja osad neist kahtlevad, kas see on üldse kooskõlas olümpiahartaga.

Rahvusvahelise olümpiakomitee liikmed valivad vähemalt 2024. aasta olümpialinna 13. septembril Peruu pealinnas Limas toimuval kohtumisel.