Talihärm olümpiakoha kaotusest: kindlasti väga meeletult suur pettumus

"Sõiduga võib vist enam-vähem rahule jääda, aga lasketiirus tuli väga palju vigu sisse, mida oleks saanud vältida," sõnas Talihärm intervjuus ERR-ile. "Lamades ootasin tuult kuskil keskel, teise-kolmanda lasu ajal - täpselt ei mäleta. Püsti oli ka üsna tuuline. Esimese lasu oleks võinud alla lasta."

Säärase resultaadiga Talihärm mõistagi rahule ei jäänud. "Kindlasti tahtsin sõita jälitust ja loomulikult punkte. Allapoole seda arvestust ei ole midagi."

Tema sõnul oli võistlejate tagaotsas startimine keerulisem, sest raja kvaliteet halvenes. "Kindlasti oli esimesel ringil rada tunduvalt kiirem kui viimasel. Juba võistluse käigus muutus palju. Kahjuks me kõik stardime sealt tagant lõpust ja see ei ole kõige parem koht, aga me ei saa sinna midagi teha."

Eesti seis pole kiita ka riikide arvestuses, kus hea positsioon tooks ka suurema stardikohta arvu. Kuna leedulannad möödusid, võib Pyeongchangi olümpial kahe Eesti naislaskesuusataja asemel starti tulla heal juhul üks vabapääsmega. "Kindlasti väga meeletult suur pettumus. Läksime hooaja alguses viit kohta võtma ja kui nüüd ei saa ühtegi või ühe, siis see on ilmselgelt kõigile väga valus ja tuleb selles osas midagi ette võtta, et seda parandada."