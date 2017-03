Tanel Kangert jääb Kataloonia velotuurilt eemale

Kui esialgu oli eestlane startijate nimekirjas sees, siis pärast Pariis-Nice velotuuri võetud vereproovi analüüs pani Astana juhid meelt muutma. "Ega need proovid midagi väga hullu näidanud, aga sai selgeks, et ega mul praeguses seisus Kataloonias etteotsa asja poleks. Targem on aeg võistluste mõttes maha võtta," kommenteeris Kangert tiimi otsust Delfile.

Märtsi lõpus tuleb tal minna mägede laagrisse, mis on üks osa Giro d`Italiaks valmistumisel. Kangert on jätkuvalt aasta esimesele suurtuurile minejate hulgas. "Ega võistlusstarte enne Girot väga palju enam tule. Vast mõned kevadised klassikud ja võib-olla Trentino velotuur," lisas kodust olemist nautida saav rattamees.

Küll läheb Kataloonia velotuurile Rein Taaramäe.