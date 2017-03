Indrek Tobreluts: täna on meie jaoks tähtis päev

Naiste sprindis on eestlannadest stardis Johanna Talihärm, Meril Beilmann ja Kadri Lehtla. Võistlus on oluline seetõttu, et jagamisel on olümpiapääsmed. "Meie jaoks tähtis päev, sest selgub kas olümpiale pääseb kaks tüdrukut või mittegi ühtegi," ütles Eesti koondise treener Indrek Tobreluts ERR-ile. "Praegu oleme rahvuste karikal lähima konkurendi ees 20-punktilises eduseisus ja loodetavasti suudame kohta hoida. Paberil võivad kõik kolm meie naist jälitussõitu pääseda."

Eesti mehi on stardis samuti kolm ehk Kauri Kõiv, Roland Lessing ja Rene Zahkna. "Kui kõik õnnestub, siis võib kogu kolmik punktidele sõita," arutles Tobreluts. "Seni on seda suutnud ainult Kõiv. Zahkna on teinud teatesõitudes häid esitusi, loodetavasti suudab ta hooajale nüüd individuaalselt ilusa punkti panna."

Kevad on jõudmas ka Oslosse ning laskesuusatajaid ootavad rasked olud. "Oodata on kaheksat soojakraadi, mis teinud raja pehmeks," kirjeldas Tobreluts. "Korraldajad on kvaliteedi parandamiseks kasutanud keemiat ning trassi sulgenud, kuid arvan, et kolmandast-neljandast grupist startijatelt ei saa kerge olema. Lisaks sellele puhub Oslos praegu keskmisest tugevam tuul."