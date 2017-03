Tammeka mängis viiki ja kerkis Premium liiga liidriks

Tammeka läks juhtima avapoolaja eelviimasel minutil, kui Kevin Andersoni söödu realiseeris Sander Kapper. Narva viigistas 82. minutil, mil Ilja Ferapontov kasutas ära väravavahi ja kaitsja vahelise ebakõla ning toimetas nahkkera Karl Johan Pechteri seljataha.

Tabeliseis: 1. Tartu JK Tammeka 5 punkti (3-st mängust), 2. Tallinna FC Levadia 4 (2), 3. Nõmme Kalju FC 4 (2), 4. JK Narva Trans 4 (3), 5. Paide Linnameeskond 3 (2), 6. FCI Tallinn 3 (2), 7. Viljandi JK Tulevik 3 (2), 8. Tallinna FC Flora 2 (2), 9. Pärnu JK Vaprus 1 (2), 10. JK Sillamäe Kalev 0 (2).

Enne mängu:

Tammeka alustas uut hooaega üllatusvõiduga Sepa staadionil, kui alistati valitsev meister FCI Tallinn. Teisest voorust teeniti punkt, kui Kevin Andersoni lisaminuti värav kinkis Tartu meeskonnale Pärnu Vapruse vastu viigi.

Narva Trans alustas hooaega võõrsil lausa 5:1 võiduga Paide Linnameeskonna üle. Kuigi teises voorus jäädi 1:2 alla FCI-le, siis on noorenenud koosseisuga Trans näidanud hooaja alguses oma sisu ja tahet.

JK Tammeka on hetkel nelja punktiga tabeli kolmas, sama palju punkte on teeninud ka liider FC Levadia ning teisel kohal olev Nõmme Kalju FC. Kohe Tartu seljataga on neljandal kohal Narva Trans, kes on sarnaselt FCI-le, Paide Linnameeskonnale ja Viljandi Tulevikule kogunud kahest mängust kolm punkti.

JK Tammeka peatreener Mario Hansi: „Narva Trans on kaitses hästi organiseeritud ja võrreldes Pärnuga on Narva kindlasti meeskond, kes viib rohkem mängijaid rünnakule. Hea tulemuse saab tuua ainult kiire mõtlemine ja ennastsalgav tegutsemine nii rünnakul kui ka kaitses."

Mängija Erki Mõttus: „Pärnu mäng oli väga hea õppetund - me ei saa loota head tulemust, kui me pole esimesest minutist mängus sees. Oleme võistkonnaga omad korrektuurid teinud, et võit koju jätta! Anname endast kõik, et publik näeks sama vinget lahingut nagu oli seda FCI vastu! Ootan kõiki fänne reedel kell 19.30 Sepa Jalgpallikeskusesse!"

Transi peatreener Adiam Kuziaev: „Järgmine mäng on võõrsil. Tammeka koosseis on noorenenud ja nende klubist lahkus legendaarne Kristjan Tiirik. Tiirik on väga hea mängija, kuid asendamatuid inimesi ei ole. Tammeka oskab võidelda ning meid ootab ees raske lahing. Nagu olen juba öelnud, saame võita ainult siis, kui kõik poisid annavad endast maksimumi. Muidugi pöörame tähelepanu eelmises voorus tehtud vigadele ning proovime keskenduda täielikult mängule.”

Väravavaht Aleksei Matrossov: „Usun, et oleme võimelised Tartus võita. Meeskond on heas vaimus ning reedel mängime ainult võidule! Hetkel valmistame põhjalikult ette mänguks Tammeka vastu. Katsume jälgida treeneri juhiseid ja teeme oma tööd. Arvan, et suudame tagasi võidulainele minna ja mäng Tartus näitab, kui varsti saame seda teha.”

Kohtunik: Miko Pupart

Abikohtunikud: Neeme Neemlaid, Marto Kiisk

4. kohtunik: Tomi Rahula