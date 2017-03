Rein Taaramäe kahvatust hooaja algusest: paanikaks pole põhjust

Esimest korda Itaalias peetud Tirreno-Adriatico velotuuril osalenud Rein Taaramäe tunnistas, et enesetunne polnud kiita, kuid suurt paanikat see ei põhjusta.

Esmaspäeval algavaks Kataloonia tuuriks Katjuša-Alpecini rattur endale suuri lootusi ei pane, kuid enesekindluse tõstmiseks loodab ta mõnel päeval head enesetunnet kogeda. Kogu ettevalmistus käib siiski Giro d’Italia nimel, vahendas Rattauudised.ee.

“Elu esimene Tirreno-Adriatico tuli raskelt, aga pole viga. Viimasel kahel päeval tundus, nagu taastumine kiirenes ja enesetunnegi läks justkui paremaks. Kahjuks oli siis juba tuur tehtud ja huvitavaid etappe enam polnud. Aga võib-olla see oligi hea, et ei pidanud end veel lõpu eel tühjaks pigistama. Igatahes pärast nädalast sõitu väga küpse enesetunne ei ole. Esmaspäeval hakkab juba järgmine velotuur Volta Catalunya, mis vältab samuti seitse päeva. Uurisin profiile ja mõne minutiga sai selgeks, et tuleb väga raske velotuur. Ma suuri lootusi endale ei pane, kuid enesekindluse tõstmiseks oleks vaja kogeda mingi päev normaalset enesetunnet. Siis võib rahulikult Giro poole edasi kütta. Vaatamata kahvatule hooaja algusele olen siiski suhteliselt rahulik, sest olen harjunud, et aeg-ajalt kimbutavad probleemid ja ka enesetunne põrutab üles-alla. Seega paanikaks põhjust pole,” kirjutas Taaramäe oma Facebooki kontol.