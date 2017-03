Meeste võrkpalli Balti liiga tšempion selgub nädalavahetusel Võrus

Balti liiga kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul on kolmandat korda nelja parema sekka murdnud vaid Eesti klubid. „Minu arvates on finaalturniiril väga õiged võistkonnad, kes on näidanud läbi hooaja kõige stabiilsemat mängu. Lisaks ei tasu unustada, et finaalturniiril on ka omajagu lätlasi, kellest nelja võistkonna peale kokku saaksime kokku peaaegu terve kuuiku,” rääkis Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev.

Credit24 Meistriliiga finaalturniiril osalevate võistkondade saldo enne nädalavahetust on järgmine: Selveril on kuus ja Tartul kaks tiitlit, möödunud hooajal jõudis esimese triumfini Pärnu ja Rakvere pääses Balti liigas esmakordselt esinelikusse. Neli aastat tagasi võitis sarja TTÜ ja nii jäi Eesti klubi tiitlita vaid ühisliiga debüüthooajal, kui 2006. aasta kevadel triumfeeris Ozolnieki võistkond Lätist.

Bigbank Tartu (põhiturniiri 1.) – Rakvere Võrkpalliklubi (5.)

Laupäeval kell 16.00

Põhiturniiril olid tartlased ülivõimsad, püsides kaotuseta järjepanu neli kuud ja neli päeva. Nende kaotustelahtrist haihtus null alles 22. voorus, mil nad Selver Tallinnale alla jäid. Hiljem kaotati küll veel korra ka RTU/Robežsardzele, ent 26 mänguga teenitud 70 punkti oli esikoha pälvimiseks piisav. Võimsa võiduseeria sisse jäi ka kaks kohtumist Rakverega, mis mõlemad lõppesid Tartu 3:1 võiduga.

Veerandfinaali otsutavas mängus tabas tartlasi aga valus löök, kui vasaku jala hüppeliigest vigastas nende rünnakuliider Bradley Robert Gunter. Kahes võidumängus Rakverega tõi ta vastavalt 31 ja 25 punkti ning hooaja kogusaldoks kogunes 460. Põhiturniiri kokkuvõttes edestas teda ainsana Rakvere diagonaalründaja Siim Põlluäär (495). Finaalturniiril peavad tartlased hakkama saama Kanada pallurita.

„Peame rünnakukoormust kogu võistkonna vahel ära jagama ja kõik ründajad peavad rohkem vastutust võtma. Viimases mängus sai temporündaja Kevin Soo vaid kolm tõstet, mis on kindlasti üks mõttekohti,” sõnas Tartu meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp. „Meie edu märksõnadeks on kannatlikkus ja distsipliin, lisaks suudame olla väga hea blokimeeskond. Üks võtmekohti ongi selles, kuidas suudame Rakvere ründajaid blokiga ohjata,” lisas ta.

Eelmisel hooajal lõpetas Rakvere sarja põhiturniiri seitsmendana ja kukutas veerandfinaalis üllatuslikult konkurentsist Selver Tallinna. Tänavu oldi peaaegu lõpuni heitlemas neljanda koha nimel, mis lõpuks läks siiski Vilniuse Flamingole. Veerandfinaalis Lääne-Virumaa klubi leedukatele aga hõlpu ei andnud ja võitis seeria 2:0. „Oleme terve hooaja jooksul suutnud näidata möödunud aastaga võrreldes paremat mängu. Finaalturniir on koht, kus see peaks nüüd väljenduma,” rääkis Rakvere võistkonna peatreener Urmas Tali. „Finaalturniiril on eesmärgiks, et me ei tohi üheski kohas üheski hetkeks järele anda. Tartu vastu võiks võiduvõti peituda selles, et läheme mängima lihtsamakoelisemalt,” lausus juhendaja.

Selver Tallinn (põhiturniiri 2.) – Pärnu Võrkpalliklubi (3.)

Laupäeval kell 19.00

Pärnu ja Selver Tallinn on viimase aasta jooksul pakkunud publikule suure hulga haaravaid duelle. Eelmisel kevadel vältas koduse meistrisarja finaalseeria esmakordselt maksimaalsed seitse mängu ja seal jäi Selver otsustavas mängus peale 3:1. Selle hooaja põhiturniiril oli pealinna võistkond võõrsil edukam 3:2 ja kodus 3:1. Ainsas tiitlimängus tõmbas pikema kõrre aga Pärnu, kes võttis 29. detsembril Audentese spordihoones toimunud karikafinaalis ülimagusa 3:2 võidu.

„Kõik mängud on olnud kahe võrdse võistkonna heitlused. Oleme mängudes Pärnuga näidanud head võitluslikku olekut ja loodan, et sama kandub edasi ka hooaja otsustavatele kohtumistele,” rääkis Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev.

Senise hooaja tähtsatele mängudele saab ka ühisliigas tiitlit kaitsva Pärnu juhendaja Avo Keel vaadata tagasi optimistlikult. „Kohtumistes, kus on palju mängus (karikamängud, veerandfinaalseeria RTU-ga ja matšid tugevate konkurentidega põhiturniiril), oleme näidanud päris head tegutsemist ja väga suuri kõikumisi ei ole olnud. Kehvemaid momente on sisse lipsanud, aga üldiselt oleme püsinud tähtsates mängudes koos. Loodan, et see trend jätkub ka Võrus,” sõnas Keel.