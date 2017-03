Kehra sõidab kordusmängule Põlvasse üheväravalises eduseisus

Eelmisel pühapäeval sai HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kodusaalis kõige napimalt, 27:26 jagu põlisest kodusest rivaalist. Finaalturniirile ehk 8. ja 9. aprillil toimuvale Final Fourile pääseb kahe mängu kokkuvõttes parima üldseisu saavutanu. Lisaks on mängus ka finaalturniiri võõrustamine, sest just selle veerandfinaalpaari võitja kodusaalis selguvad tänavuse Balti liiga parimad.

Kehra loodab plaanid targalt ellu viia

Nädal tagasi võidutsesid kehralased ilma peatreener Indrek Lillsoota, keda asendas Priit Pajus ja tegi seda edukalt. Lillsoo on tööreisilt tagasi ja neljapäeval juba koduliigas HC Viimsi/Tööriistamarketi üle 33:30 võidurõõmugi maitsnud: "Jäin avamänguga rahule ja olgugi, et minimaalsest, aga alustame laupäeval ikkagi eduseisust."

Lillsoo kerget tööpäeva ei oota, teades, et Servitigi on sarnaselt Kehraga päris heas hoos. "Kindlasti tuleb huvitav, põnev ja raske mäng. Oleme avamängu analüüsinud, reedel teeme veel ühe taktikalise treeningu ning kui suudame oma plaanid targalt ellu viia, siis oleme võimelised võitma ja finaalneliku koha endale haarama," sõnas Lillsoo.

"Serviti sai päeva rohkem puhkust, aga ma ei pea seda oluliseks. Muidugi on taastumine tähtis ja meie peame vaatame, kuidas meil mitmed pisivigastused paranevad," lisas kehralaste juhendaja. "Õnneks on Dmõtro Jankovski tervete seas tagasi ja nagu 11 väravat Viimsi vastu näitasid, ka korralikus vormis."

Musting muretseb karistusvisete pärast

Serviti valmistus korduslahinguks võites koduliigas kolmapäeval võõrsil kindlalt 34:22 Viljandi HC. "Tegime korraliku mängu, aga endiselt valmistab muret ebastabiilsus ning eriti muidugi meie karistusvisete realiseerimine. Kui eelmine nädal Kehrale saime viiest ühe sisse, siis Viljandi vastu polnud protsent palju parem – kaheksast kolm," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Liigume õiges suunas, aga tippvormis veel pole," tunnistas Musting. "Miinus üks avamängust palju ei tähenda, eks sellistes karikasüsteemis toimuvates vastasseisudes kahe võrdse meeskonna vahel sõltub alati palju just teisest kohtumisest. Peame stabiilsuse leidma ja realiseerimist parandama, eriti arvestades, et vastaste väravasuul seisab heas hoos olev Mikola Naum."

Servitil sai eelmises Kehra-mängus vigastada venelasest kahur Roman Aizatullov. "Tema põlv on endiselt valus ja ilmselt ei saa ta mängukorda ka laupäevaks," arvas kodus mängiva Serviti juhendaja.

Huvitava faktina pole Serviti Balti liigas viimase kuue aasta jooksul kordagi kodus Kehrale kaotanud, kirjas on viis võitu. "Kodusaal on kindlasti tähtis, mitte ainult fännide toetuse pärast, vaid tegemist on ikkagi mängijate igapäevase treeningpaigaga, kus nad peaksid tundma end vastastest mugavamalt," sõnas Musting.

Järve ja Voika astuvad endise koduklubi vastu

Nagu mainitud, kaotas Viljandi HC kolmapäeval Servitile selgelt 22:34 ja nüüd ei seisa ees teps mitte kergemad kohtumised. Balti liiga veerandfinaalis minnakse vastamisi tiitlikaitsja Riihimäe Cocksiga ja mõlemad mängud peetakse soomlaste kodusaalis. Cocks sai kesknädalal jagu Valdar Noodla koduklubist Helsingi Dickenist 32:27.

"Ees seisavad mängud väga tugeva vastasega, aga kaotamisemõtetega me muidugi Soome ei sõida," kinnitas Viljandi peatreener Marko Koks. "Cocksil on väga tihe graafik koduliiga- ja euromängudega, nii et ehk nad loodavad veidi ressurssi kokku hoida. Aga raskeks läheb nii ehk naa. Ametlikes mängudes pole me Cocksiga kohtunud, lisaks on neil sel hooajal uus peatreener ja mitmeid uusi mängijaid, ent pilt on meil muidugi vastasest ees."

Kolmapäevane kaotus Servitile polnud muidugi parim ettevalmistus tähtsateks Balti liiga mängudeks, tunnistas Koks: "Tegime palju lihtvigu ja peame neist lahti saama. Oma võimalused tuleb ära kasutada ja targalt tegutseda. Vastastel on väga head väravavahid ning heas hoos liidrid. Pommitaja Nico Rönnberg on alati ohtlik, nagu ka Teemu Tamminen, kuigi viimane teeb platsil üldjuhul, mida tahab ja võib ka oma tiimile kahjulik olla."

Kahe Kristo – Järve ja Voika – jaoks on tegu taaskohtumisega, sest mõlemad on varem Soome meisterklubis pallinud. "Usun, et nende puhul saavad mängud Cocksiga olema lisamotivaatoriks. Eriti just Järvel on kindlasti palju sõpru ja fänne Riihimäel ning klubi kodulehtki reklaamis jällenägemisrõõmu. Nende kogemused kuluvad sellises vastasseisus marjaks ära," arvas Koks.

Eesti klubide mängud reedel ja laupäeval:

17. märts 18.30 Viljandi HC – Riihimäki Cocks (Riihimäel)

18. märts 16.00 Riihimäki Cocks – Viljandi HC (Riihimäel)

18. märts 18.00 Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Põlvas)