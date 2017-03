Jalgpalliliit kogus uusi mõtteid rahvajalgpalli arendamiseks

„Norras on hästi arenenud alaliidu, klubide, omavalitsuste ja riigi koostöö. Omavalitsused ja ministeeriumid näevad jalgpalli ühe väga olulise vahendina positiivsete muudatuste elluviimiseks - põhjus on lihtne, jalgpalli harrastab nii palju inimesi, sel on olemas erinevaid ühiskonna gruppe liitev toime. Norra näitel: selleks, et mitte võidelda tagajärgedega, investeerib avalik sektor vahendeid hoopis ennetusse ja just läbi jalgpalliprojektide. See puudutab muuhulgas integratsiooni, aga ka sotsiaalset tõrjutust, liikumisharrastuse arendamist jms," selgitas EJL-i rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.

Seminari fookuseks oli ka rahvajalgpalli osa klubide töös, millest andsid ülevaate Norra alaliidu rahvajalgpalli direktor Henrik Lunde ning klubide arengu eest vastutav Kristoffer P. Vatshaug.

„Räägiti sellest, kuidas läbi erinevate projektide arendatakse klubisid ning kaasatakse nende töötajaid. Jagasime omalt poolt kooliprojekti käigus saadud kogemusi ja saime norrakatelt häid ideid, mida ühel päeval ka siin ellu viia, et meie projektile veelgi lisaväärtust luua,“ kiitis koolitust Teet Allas.

Lisaks eestlastele ja norrakatele olid seminarile kutsutud Armeenia, Makedoonia, Leedu ja Rumeenia jalgpalliliitude esindajad. EJL-i töötajatest võtsid seminarist osa Teet Allas, Rauno Tutk, Martti Pukk, Liina Kuusk ning Kalle Roos.