Hiina jäähokiklubi palkas peatreeneriks nimeka kanadalase

Viimasel ajal raha eeskätt jalgpalli suunanud Hiina on käsile võtnud ka jäähoki edendamise, kui KHL-i klubi Kunluni Red Stari peatreeneriks palgati Mike Keenan.

67-aastane kanadalane on 20 hooaega juhendanud NHL-i klubisid ning viinud New York Rangersi 1994. aastal Stanley karikavõitjaks. KHL-i siirdus ta 2013. aastal, kus tüüris Magnitogorski Metallurgi oma debüüthooajal meistriks.

Red Stari üheks nõudmiseks Keenanile on see, et ta kasutaks kohtumistes regulaarselt vähemalt viit hiinlast. Lisaks sellele tahavad klubi bossid Red Stari näha play-offi teises ringis. Tänavu KHL-is debüteerinud hiinlased pääsesid play-offi, kus kaotasid avaringis tiitlikaitsjale Metallurgile.