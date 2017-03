TÄNA | Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg lõppeb Holmenkollenis

Täna peetakse hooaja viimasel laskesuusatamise MK-etapil Oslos Holmenkollenis sprindid, kus on võistlustules ka Eesti sportlased.

Naiste 7,5 km distantsil on osalejaid 104 ning teiste seas asuvad starti Johanna Talihärm (nr. 57), Meril Beilmann (nr. 79) ja Kadri Lehtla (nr. 90). MK-sarja üldvõidu on endale juba kindlustanud sakslanna Laura Dahlmeier, kelle rinnanumbriks on täna 37.

Meeste 10 km sprindis teevad 108 osaleja seas kaasa ka Kauri Kõiv (nr. 30), Roland Lessing (nr. 61) ning Rene Zahkna (nr. 98). MK-sarja üldvõitja, prantslane Martin Fourcade pääseb rajale number 27 all.

ETV2 otseülekanne naiste sprindist algab kell 14.50 ning meeste sprindist kell 17.20. Mõlemat võistlust näeb ka ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekandeid kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Margus Ader.