Daniel Ricciardo tunneb Ferrari edusammude üle rõõmu

See valmistas Red Bulli piloodile Daniel Ricciardole head meelt. "Tore, et keegi suudab Mercedesele vastu saada," ütles austraallane. "Ferrari on edasi arenenud igas elemendis ning neile sobivad uued laiemad rehvid. Tean ka seda, et Sebastian Vettel võib hea autoga olla väga tugev."

Ricciardo on rahul ka uue Red Bulliga. "Ma ei muretse," lausus ta. "Mäletan 2014. aasta hooajaeelseid teste, kui olime samuti raskustes, kuid lõpuks võitsime ikkagi kolm etappi."