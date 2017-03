Endine Sky rattur tunnistas, et eiras reegleid ja süstis endale vitamiine

Endine Sky rattur Josh Edmondson tunnistas, et eiras Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) keeldu ja süstis endale 2014. aastal vitamiine.

Meeskond olevat olnud sellest teadlik, kuid ei teavitanud sellest UCI-d. Sky peaarst Steve Peters väidab aga, et Edmondson ütles talle vaid, et soetas süstimiseks vajalikud vahendid, kuid protseduuri läbiviimise kohta tal infot pole, vahendas Spordipartner.ee.

Aastatel 2013-2014 Skyd esindanud Edmondson avaldas intervjuus BBC-le, et ostis süstlaid ja erinevaid lubatud vitamiine (lubatud ainete suukaudne manustamine on lubatud, süstimine aga mitte) ning süstis end kaks-kolm korda nädalas. Edmondson tunnistas, et tal oli kiusatus kasutada ka dopingut, kuid valis teise tee.