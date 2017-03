Zlatan Ibrahimovic ei välista üleminekut Napolisse: saame näha

Möödunud suvel PSG ridadest Manchester Unitedisse siirdunud Ibrahimovic vihjas, et võib sel suvel Napolisse minna. Zlatan on väidetavalt suur Napoli toetaja ning ründaja agent Mino Raiola on öelnud, et mees tahaks enne karjääri lõppu ka Napoli eest mängida, vahendas Soccernet.ee.

"Üleminek Napolisse? Ei või iial teada. Ma tunnen end Unitedis hästi, kuid saame näha, mis juhtub," vastas Ibrahimovic.

Ibrahimovic on varem Itaalia kõrgliigas esindanud nii Juventuse, Interi kui AC Milani värve.