Meril Beilmann: olümpiakohad on ikka hinge peal

Beilmannil diagnoositi suve lõpus reieluukaela murd, mistõttu on esimest hooaega naistekoondises oleva sportlase senine hooaeg möödunud võistlusradadest eemal taastusravi tähe all.

"Väga hea meel on tagasi olla, esimesed jutud olid sellest, et hooaeg jääb täiesti vahele," tunnistas Beilmann intervjuus ERR-ile. "Eks see kõik oli lahtine ja vastavalt paranemisele ning see, et ma siin olen, tähendab seda, et paranemine on toimunud vastavalt plaanile."

Kuivõrd maksimaalses konditsioonis sa enda arvates oled ja kui kaugele sa selle paari kuuga jõudnud oled? "Kõige paremat vormi mul kindlasti pole," tõdes Beilmann. "Kui mina tegin oma esimese stardi, oli teistel juba 20-25 starti tehtud, aga midagi ei ole teha. Vigastuse periood ja seda ravida oli raske, samamoodi on nüüd raske ka tagasi tulla, nii vaimselt kui füüsiliselt. See on olnud selline omamoodi katsumus."

Paljud on rääkinud, et hooaeg saab liiga vara läbi, küllap ka sinu jaoks? "Minul on küll selline tunne, et alles sai alustatud, aga nüüd lumi sulab ära ja võistlused saavad otsa. Midagi ei ole teha. Samas on võib-olla hea panna sellele hooajale punkt, on tore, et ma sain võistelda ja uuesti karusselli tagasi tulla, aga et nüüd saaks alustada uut hooaega puhtalt lehelt ja ilusti edasi minna."

Rahvuste karika kohtade alusel määratakse hooaja lõpus olümpiakohad, lisaks ka järgmise hooaja MK stardikohtade arv riigi kohta. Et olümpiamängudel saaks teatenaiskonna ja -meeskonna välja panna, tuleb mõlemas arvestuses teenida minimaalselt 20. koht. Eesti naiskond on rahvuste karika arvestuses hetkel 22. kohal.

Kuivõrd rõhub teid kolme see, et sel korral on Holmenkollenis rahvuste karika osas suur koorem kanda? "Eks ikka, ei taha mitte selle pärast head tulemust teha, et endal oleks hea tunne hooaeg ära lõpetada, aga need olümpiakohad on ikka hinge peal," tõdes Beilmann.

"See hooaeg on olnud selline, et kui ma tulin tagasi, ei hakanud endale mingeid pingeid peale panema. Seda, kuidas siin läheb, ei oska ennustada, aga loodan lihtsalt teha väga hea soorituse ja anda endast maksimumi selle nimel, et need olümpiakohad saaks kindlasti kätte võideldud."

Andis see pikk paus sulle midagi inimesena ka juurde - oli sellest midagi õppida ka? "Kindlasti oli. On päris palju asju, millele ma nüüd vaatan teistmoodi ja kui ma suusa peale tagasi tulin, nautisin kõike, mida ma tegin, palju rohkem. Kui ma varem arvasin, et nautisin kõike, saan nüüd aru, et teen seda veel rohkem. Sport on see, mida ma naudin ja tahan teha ning elus ongi nii, et peab tegema asju, mis sulle meeldivad - muidu ei ole siin mõtet olla," lõpetas Beilmann.