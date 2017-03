34-aastane Defoe kutsuti taas Inglismaa koondisesse

Defoe on sellel hooajal löönud Sunderlandi 24 liigaväravast 14, kuid meeskonda ohustab jätkuvalt kõrgliigast välja kukkumine. Viimati kuulus Defoe Inglismaa koondisesse 2013. aastal.

"Ma ei tahtnud tema vanust vaadates mõelda, et tema koondisekarjäär on seepärast läbi," sõnas Inglismaa peatreener Gareth Southgate. "Ma arvan, et ennast tahavad tõestada nii nooremad kui vanemad mängijad. Ma usun, et ta väärib koondisekutset."

"Koondis vajab vanemaid mängijaid, kes aitaksid noorematel mängijatel kohaneda ja neile nii mõndagi õpetada," lisas Southgate, kes ei välistanud ka Defoe kaasamist järgmise aasta MM-koondisesse.

Inglismaa koondisest jääb vigastuse tõttu eemale Harry Kane, vigastusest paranenud Wayne Rooney kahjuks rääkis vähene mängupraktika.

Inglismaa koondis mängudeks Saksamaa ja Leedu vastu:

Väravavahid: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley)

Kaitsjad: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Poolkaitsjad: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Michail Antonio (West Ham United), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Manchester City), James Ward-Prowse (Southampton).

Ründajad: Jermain Defoe (Sunderland), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City)