Kristin Kuuba tõusis esmakordselt maailma 200 parima hulka

Täna avalikustatud sulgpalli maailma edetabelis tegid Eesti parimad mängijad tõusu. Meeste üksikmängus kerkis koha võrra Raul Must, kes on nüüd 56. positsioonil. Naiste üksikmängus parandasid edetabeli kohta nii Getter Saar kui Kristin Kuuba.

Saar tõusis kahe koha võrra 126. kohale, 20-aastane Kristin Kuuba tegi seitse sammu ülespoole ja tõusis esmakordselt maailma edetabelis 200 parima hulka 197. kohale.

Naiste üksikmängus on edetabelis esindatud üle 1150 mängija. Naiste paarismängus on Kristin Kuuba koos Helina Rüüteliga sarnaselt eelmisele nädalale 68. kohal. Eesti parim meespaar Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner on edetabeli 119. kohal.