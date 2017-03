Tartu Bigbanki peatreener: Rakvere mängib meist riskeerivamat võrkpalli

Veerandfinaal kulges neile aga kõige raskemalt, sest Poliurs/Ozolnieki alistamiseks vajati ka otsustavat kolmandat mängu, kirjutab volley.ee. See küll võideti kindlalt 3:0, ent matši jääb tumestama nende rünnakuliidri Bradley Robert Gunteri hüppeliigese vigastus, mis mehe ühisliiga otsustavatest mängudest kõrvale jätab. Põhiturniiril kogus Gunter 460 punkti, mis oli sarja paremuselt teine tulemus. Võrkpalliliit tegi poolfinaalseeria eel Tartu meeskonna peatreeneri Oliver Lüütsepaga intervjuu.

Bigbank Tartu peatreener Oliver Lüütsepp, finaalturniiri eel ei saa paraku üle ega ümber Bradley Gunteri vigastusest. Kui tõsine diagonaalründaja trauma on?

Täpselt ei oska veel prognoosida, kui hull olukord on. Röntgeni järgi on õnneks vähemalt luud terved, ent sidemete kahjustuste suurust saab täpsemalt hinnata pärast ultraheliuuringu tegemist. Seda aga praegu teostada ei saa, sest jalg on kõvasti paistes ja enne peab turse taanduma. Hiljemalt järgmise nädala alguseks oleme loodetavasti targemad. Väga loodame, et Eesti meistrivõistluste otsustavateks mängudeks on Brad tagasi väljakul.

Diagonaalründaja positsioonil asendab Gunterit Markus Uuskari, ent võistkonna uueks rünnakuliidriks võiks vist kerkida lätlasest nurgaründaja Toms Vanags.

Selge see, et Toms on üks mängija, kes saab pärast Bradi vigastust rohkem koormust. Ta on hooaja jooksul näidanud, et on suuteline punkte tooma. Samas on selge, et ka vastased jägivad teda rohkem.

Oluline on see, et peame ikkagi koormust kogu võistkonna vahel ära jagama ja kõik ründajad peavad rohkem vastutust võtma. Viimases mängus sai temporündaja Kevin Soo vaid kolm tõstet, mis on kindlasti üks mõttekohti. Kõige enam kardangi seda, et meie rünnak muutub liialt ühekülgseks ja vastastel on seda kerge lugeda.

Tartu meeskond tegi väga hea põhiturniiri. Mis on need head elemendid või märksõnad, mis esinesid põhihooajal ja mida sa tahaksid näha ka algavates otsustavates mängudes?

Kui mõtlen tagasi hooajal näidatud väga headele matšidele, siis on ühiseks teguriks olnud meie väga distsiplineeritud mäng. Mängijad on suutnud järgida minu juurutatud stiili, kus viime rünnakuvead miinimumini ja raskeid olukordi ei lähe me kinnisilmi lööma, vaid jätame palli mängu ja loodame pigem enda bloki ja kaitse peale. Seega märksõnad võiksid olla kannatlikkus ja distsipliin. Lisaks ei saa üle ega ümber, et suudame olla väga hea blokimeeskond.

Blokk on kindlasti üks elemente, kus teil on Rakvere vastu eeliseid. Milles võiksite veel oma poolfinaali vastasest üle olla?

Tahaks loota, et ka üldmängult. Kui pallivahetused lähevad pikemaks, siis võiks meil eelis olla. Samas on vaja aga mäng sinnani viia.

Milliseks sa algavat poolfinaali eeldad kujunevat?

Erinevalt meist mängib Rakvere palju riskeerivamat võrkpalli. Nende ründajad üritavad igal juhul palle tugevasti lüüa ja sidemängija Artis Caicsi käekiri on selline, et ta tahab igast positsioonist ründaja kiiresti rünnakule viia. Seda ka siis, kui tõste tuleb teha võrgust kaugel. Rakvere proovib noppida palju punkte vastaste bloki vigadest. Kui me ei suuda neile korralikku blokki ette ehitada, on Rakvere väga ohtlik.