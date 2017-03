Middlesbrough' kõrgliigasse viinud Karanka sai kinga

"Middlesbrough jalgpalliklubi saab täna kinnitada peatreener Aitor Karanka lahkumise. Pärast arutelusid nõustusid mõlemad osapooled, et klubi huvides on parem teha see muudatus," vahendas Soccernet.ee klubi kodulehte.

Kui Inglismaa esiliigas oli Karanka meeskonna võiduprotsendiks 52 (66 võitu, 30 viiki ja 30 kaotust), siis Premier League'is on samaks numbriks vaid 15 ja see on otsene lahkumise põhjus. 13 kaotuse kõrvale on Boro tänavu teeninud vaid neli võitu ja 10 viiki, mis annavad 22 punktiga tabelis eelviimase koha.

Eelnevalt Real Madridis Jose Mourinho abimehena töötanud Karanka: "Tahan tänada Middlesbrough'd selle imelise võimaluse eest ja mängijaid, personali ning kõiki inimesi, kellega klubis töötanud olen." Karanka rolli võtab üle Boro senine abitreener Steve Agnew.