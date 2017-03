Vitali Ljutõts naaseb Kalev/Cramo eest olulises mängus väljakule

Prienaist pärit võistkond hoiab Leedu liigas hetkel kuuendat kohta ning viimases voorus kaotati Kaunase Žalgirisele 11 punktiga. Voor enne seda alistati aga just teises poolfinaalis tartlastega madistav Pieno Zvaigzdes meeskond 12 punktiga.

Kaasa löödi sel aastal ka FIBA EuroCup sarjas, kus jõuti vahegruppi ja saavutati teine koht. Nende eest pääses vahegrupis play-offi vaid Bonni Telekom Basket, kes tänaseks on murdnud ennast juba poolfinaali, kirjutab Kalev Cramo oma pressiteates.

Meeskonna mootoriks võib pidada Tomas Delinkaitist, kes mänginud lisaks välisklubidele ka mitmeid hooaegu Rytases ja Žalgirises. Tuntumatest nimedest, kes ilmselt tänagi põhiraskust kannavad, võiks nimetada veel: Vytenis Lipkevicus (4 viimast hooaega Žalgirises), Arturas Valeika (hooaeg Rytases), Vytenis Cizauskas (hooaeg Žalgirises) ja Tadas Klimavicius (6 hooaega Žalgirises). Meeskonna nimekirjast leiab ka Mindaugas Kupšase, kes kuulus mõned hooaed tagasi Kalev/Cramo nimekirja, kuid tema lahkus meeskonnast kuu aega tagasi Hispaania klubisse CB Clavijo (esiliiga).

Alar Varraku sõnul on tegemist väga tarka korvpalli mängiva võistkonnaga. „Kõiges kolmes liigas kus nad kaasa mängivad on nad vist teisel kohal pallikaotuste arvult ning neile ei visata seetõttu ka eriti punkte. Nad lihtsalt teevad nii vähe pallikaotusi, et ükski vastane naljalt nende vastu jooksma ei saa,“ sõnas Varrak. Peatreeneri sõnul peaks õhtuses mängus kaasa lööma ka Vitali Ljutõtš.

Pileteid on võimalik eelmüügist soetada Piletilevist.