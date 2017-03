Warriorsi mängija: meil on probleeme ning need pole vaid korvpalliga seotud

Korvpalliliigas NBA on peamiseks tiitlifavoriidiks peetava Golden State Warriorsi põhiturniir kulgenud raskemalt, kui eksperdid enne hooaja algust oskasid ennustada. Väidetavalt on tekkinud meeskonnas ka mõningaid sisepingeid.

Praeguseks on Warriors kaotanud juba viis mängu rohkem, kui eelmisel hooajal põhiturniiril kokku kaotusi teeniti. Suvel enda ridu superstaari Kevin Durantiga tugevdanud Warriors pole aga oma mängumootorit oodatud viisil käima saanud.

ESPN-i ajakirjanik Ethan Strauss kirjutas kolmapäeval, et ühe tundmatuks jääda sooviva Warriorsi mängumehe sõnul on meeskonna sees mõningaid probleeme.

"Kas nad on lihtsalt väsinud? Või ei suuda nad põhiturniiril ennast piisavalt motiveerida? Igatahes on üks Warriorsi mängija, kelle nime ma öelda ei saa, kes mulle pidevalt korrutab, et tiimis on probleeme ning need pole vaid probleemid korvpalliplatsil," kirjutas Strauss.

Üheks oluliseks muutuseks võrreldes eelmise hooajaga on ka see, et oma parimat mängu näitas Warriors mullu abitreeneri Luke Waltoni käe all, sest peatreener Steve Kerr oli pikalt seljatrauma tõttu meeskonna tegemistest eemal. Walton lahkus aga kahe hooaja vahel Los Angeles Lakersisse ja väidetavalt pole Kerr meeskonna suutnud sama hästi mängima panna.

"Nad mängisid Waltoni käe all oma parimat korvpalli, kuna ta lasi neil vabalt mängida. Draymond Green sai väljakul sisse võtta mängiva treeneri rolli, kuid see tekitab nüüd hoopis sisepingeid. Kas Waltoniga saavutatud edu kummitab neid nüüd kuidagi?" viskas ajakirjanik mitmed teooriad õhku.

Hetkel läänekonverentsis 53 võitu ja 14 kaotust kogunud Warriors kaotas korraks konverentsi liidrikoha San Antonio Spursile, kuid sai selle tänu Spursi kolmapäevasele komistamisele tagasi. Küll on meeskonna kohal aga tumedad pilved ka seetõttu, et Kevin Durant on jalatrauma tõttu pikalt eemal ning võib ka play-offides vähemalt esimesest ringist eemale jääda.