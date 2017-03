Võrkpalli Meistriliiga tšempion selgub nädalavahetusel Võrus

Meeste võrkpalli Balti liiga tänavune hooaeg kulmineerub eeloleval nädalavahetusel Võru spordikeskuses, kus laupäeval on kavas poolfinaalid ja pühapäeval medalimängud.

Enne tuliseid matše on selge, et tänavu Credit24 Meistriliiga kandvas Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas sarjas jääb võidukarikas üheteistkümnendat aastat järjest Eestisse. Trofeest on meie võistkonnad ilma jäänud vaid ühisliiga esimesel aastal, kui 2005/2006 hooajal pälvis esikoha Ozolnieki võistkond, kirjutab volley.ee.

Esimese finalisti selgitavad laupäeval kell 16:00 algavas kohtumises Bigbank Tartu ja Rakvere Võrkpalliklubi. Põhiturniiril olid tartlased ülivõimsad, püsides kaotuseta järjepanu neli kuud ja neli päeva. Nende kaotustelahtrist haihtus null alles 22. voorus, mil nad Selver Tallinnale alla jäid. Hiljem kaotati küll veel korra ka RTU/Robežsardzele, ent 26 mänguga teenitud 70 punkti oli esikoha pälvimiseks piisav. Võimsa võiduseeria sisse jäi ka kaks kohtumist Rakverega, mis mõlemad lõppesid Tartu 3:1 võiduga.

Veerandfinaal möödus Bigbanki võistkonnale aga Eesti klubidest kõige raskemalt. Just nemad pidid finaalturniirile pääsemiseks pidama ainsana otsustava kolmanda kohtumise. Poliurs/Ozolnieki alistati võõrsil küll 3:0, ent kodusaalis kaotati teine matš sama skooriga. Kolmandas oli Tartu taas kindlalt 3:0 parem, ent võitu tumestas nende rünnakuliidri Bradley Robert Gunteri vigastus, kes tegi blokeerimisjärgsel maandumisel liiga vasaku jala hüppeliigesele ja peab sarja otsustavatest kohtumistest eemale jääma. Kahes võidumängus Rakverega tõi ta vastavalt 31 ja 25 punkti ning hooaja kogusaldoks kogunes 460. Ainsana edestas teda Rakvere võistkonna rünnakujõud Siim Põlluäär, kes kogus 495 punkti. Tabelis kolmas on Selver Tallinna diagonaalründaja Lincoln Williams 448 punktiga.

Kell 19:00 stardib teine poolfinaal, kus kohtuvad põhiturniiri teine Selver Tallinn ja kolmas Pärnu Võrkpalliklubi. Need kaks on viimase aasta jooksul pakkunud publikule suure hulga haaravaid duelle. Eelmisel kevadel vältas koduse meistrisarja finaalseeria esmakordselt maksimaalsed seitse mängu ja seal jäi Selver otsustavas mängus peale 3:1. Selle hooaja põhiturniiril oli pealinna võistkond võõrsil edukam 3:2 ja kodus 3:1. Ainsas tiitlimängus tõmbas pikema kõrre aga Pärnu, kes võttis 29. detsembril Audentese spordihoones toimunud karikafinaalis ülimagusa 3:2 võidu.

Poolfinaali kaotajad kohtuvad pronksimängus pühapäeval kell 14:00 ja Credit24 Meistriliiga finaal algab Võru spordikeskuses kell 17:00.

Turniiri kahe päeva pass maksab kümme, sooduspääse (lapsed, kooliõpilased ja pensionärid) kaheksa eurot. See tagab ühtlasi ka laupäeva õhtul tasuta sissepääsu Club Tartusse. Päevapilet maksab seitse ja sooduspääse viis eurot. Kuni kolmeaastased (kaasa arvatud) lapsed pääsevad mängudele tasuta.

Tuliste võrkpallilahingute kõrval toimuvad pealtvaatajatele saalis erinevad publikumängud ja Bigbank Tartu palluri mängusärgi oksjon.

Finaalturniiril osalevate võistkondade saldo enne nädalavahetust on järgmine: Selveril on kuus ja Tartul kaks tiitlit, möödunud hooajal jõudis esimese triumfini Pärnu ja Rakvere pääses Balti liigas esmakordselt esinelikusse.