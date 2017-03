Saskia Alusalu: lõppenud hooaeg oli suur tööaasta

Enne kui aprillis uueks hooajaks põhja laduma hakkab, naudib Saskia Alusalu praegu mõne nädala jooksul puhkust ja vaatab tagasi möödunud hooajale. "Tänavuseks põhieesmärgiks oli teha suur tööaasta, kus põhirõhk oleks treeningutel ja katsetaksin seda, mis tulemust annab," ütles Alusalu ETV spordisaatele ning tõi välja arengu peamise punkti. "Tulemused muutusid stabiilsemateks."

Uue hooaja plaanides on kindlasti ka järgmise aasta veebruaris aset leidvad olümpiamängud. "Kui ma sõidan tulemuse välja MK-etappidel, siis on see väga reaalne eesmärk, aga ma loodan, et see pole minu viimane olümpia ja mul on aega veel kaheks-kolmeks olümpiaks," lisas Alusalu.

Plaanis on jätkata sama treeneri, prantslase Tristan Loy käe all. "Meie koostöö on sujunud väga hästi," tõdes Alusalu. "Üle pika aja on mul keegi, keda saan usaldada ja kellele loota."