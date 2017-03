Maailma tipptreener: praegu on dopingut raskem kasutada kui enne

Eesti on 38 riik, kus kiirus- ja hüppealade spetsialist tuleb oma kogemusi jagama. Ameeriklane on juhendanud koguni 53 olümpiasportlast sealhulgas kümmet medalisti ja viit maailmarekordiomanikku.

Biomehaanika usku tippguru juhendamisel valmistub täna maailmameistritiitli kaitsmiseks näiteks briti kaugushüppaja Greg Rutherford, kes võitis Londoni olümpial kulla ja sai Rio de Janeiros pronksi. "Minu filosoofia põhineb teadusel ja uuringutel," ütles Pfaff ETV spordisaatele. "See pole müüt või jutt, et kuidas mina treenisin 50 aastat tagasi. See on tänane treening, mis on toonud olümpiamedaliste ja maailmameistrivõistluste finaliste."

Pfaff on töötanud treenerina kümnel olümpial. Sprinteritest tuli tema juhendamisel kanadalane Donovan Bailey 1996. aastal Atlantas olümpiavõitjaks. Ka NFL-i NHL-i, WTA mängijaid nõustanud Pfaffi sõnul on täna dopingut spordis vähem kui aastakümneid tagasi. "Arvan, et mänguväli on muutunud. 80-ndatel ja 90-ndatel oli seis hullem," tõdes ta. "Dopingut on spordis veel, kuid seda kasutada on raskem. Usun, et teaduse, uuringute ja tarkade treeningutega võib jõuda dopingutarvitajatele lähedale. Kas on võimalik dopingusportlast võita - väga raske! Ma arvan, et dopinguga võitluseks on vaja palju inimesi, eksperte ja raha, et muuta keskkonda. Olen lootusrikas aga mitte naiivne, et mõelda, et seda ei eksisteeri."