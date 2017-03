Bilbao Athleticu väravavaht viidi treeningult haiglasse

"See oli meie jaoks suur šokk," ütles Athleticu poolkaitsja Benat Etxebarria. "Löök oli tugev, kuid tundub, et kõik on korras."

21-aastane Remiro on Athleticus laenul mullu kõrgliigast pudenenud, kuid tänavu esiliigas kindlalt liidrikohta hoidvast Levantest. Athleticus on ta kolmandaks valikuks ning Baskimaa klubi eest pole veel debüüti teinud.