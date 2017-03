Kevadised päevakud toovad uued orienteerumispaigad

22. märtsil toimub Seiklushundi kevadiste orienteerumispäevakute esimene etapp. Seiklushundi päevakud on kaheksaetapiline orienteerumissari, mille eesmärgiks on pakkuda orienteerumise harrastamise võimalust linnatingimustes enne traditsioonilist hooaega.

Esimene kolmapäevak on kavas 22. märtsil Raadimõisas. Tartu on orienteerumismaastiku mõistes suur ja lai koht, millest on palju veel avastamata. Kevadistest kaheksast päevakust lausa kuus toimuvad Seiklushundi jaoks uutes paikades ning mõned lausa uutel spetsiaalselt Seiklushundi päevakute tarbeks joonistatud kaartidel. Orienteerumishuvilised pääsevad igal päevakul rajale kell 15-18.30, finiš sulgetakse kell 19.00.



Raadimõisale järgnevate päevakute ajad ja asukohad:

29. märts Ülejõe

05. aprill Kõrveküla

12. aprill Ropka

19. aprill Veeriku

26. aprill Ihaste

03. mai Tamme

10. mai Tähtvere

“Suur rõõm on alustada järjekordset orienteerumishooaega. Pärast pikka pimedat perioodi on hea just päevakutel kevadise päeikese käes keha ja vaimu turgutada. Tänu värsketele kaartidele ja uutele asupaikadele tuleb algav hooaeg meie jaoks kahtlemata põnev ning seda loodetavasti ka orienteerujaile,” sõnab Seiklushundi projektijuht Arvi Anton.

Osalejatel on võimalus valida nelja erineva raskusega raja vahel - seega pakuvad päevakud jõukohast väljakutset nii esmakordsele päevakulisele kui ka vilunud orienteerujale. Kui etteantud järjekorras kontrollpunktide läbimine pole meelepärane, saab sobivad kontrollpunktid ka ise valida.

Seiklushundi päevakutele on väga oodatud esmakordselt päevakutega tutvust tegevad spordisõbrad, sest just neile mõeldes on igal päevakul olemas orienteerumise algõpe. Selleks, et lapsevanemad saaksid ühe korraliku trenni teha, on võimalik võsukesed jätta lastehoidu TÜ pedagoogikatudengi valvsa pilgu alla.

Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa Orienteerumispäevakute hulka. Orienteerumispäevakuid korraldab MTÜ Seiklushunt.