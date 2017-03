Jalgpalli naiskohtunike kool ootab osalejaid

"Madalamate liigade hooaja eel oleme baaskursustega juba alustanud erinevates piirkondades. Möödunud nädalal alustasime koolitustega Paides ja Tartus, sel esmaspäeval tegime algust Tallinnas meeste kursusega. Kuigi ootame naiskohtunikke ka meie regionaalsetele kogunemistele, siis Tallinnas oli taaskord mõistlik grupp kaheks jagada," ütles Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik alaliidu pressiteate vahendusel.

"Naiskohtunike roll meie jalgpallis on väga oluline ning juba aastaid on meil naiskohtunikke ja -abikohtunikke, kes omavad ka FIFA kategooriat. Lisaks tegutses eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel 39 naiskohtunikku," sõnas Kaasik.

Lisaks jalgpalliliidu ruumes toimuvale naiskohtunike koolitusele on end võimalik kirja panna ka aprillis Jõhvis toimuvaks kursuseks, mille täpne ajakava ja asukoht on selgumisel. Registreerimisvormi leiab siit, kursuse tasu on 25 eurot.

Naiste kohtunike kool 2017 Tallinnas (Eesti Jalgpalli Liit, Asula 4c, Tallinn):

5. aprill 18:00-21:00

10. aprill 18:00-21:00

12. aprill 18:00-21:00

17. aprill 18:00-21:00

19. aprill 18:00-21:00

22. aprill 10:00-11:30 (praktika)

24. aprill 18:00-20:00 (eksam)