Venelased keelasid Mourinho kritiseeritud väljakul mängimise

Eelmisel nädalal võõrustas Rostov Euroopa liiga kohtumises Manchester Unitedit, kelle peatreener Jose Mourinho enne matši samale asjale tähelepanu juhtis.

"Mul on raske uskuda, et mängime homme sel väljakul - kui seda saab väljakuks üldse nimetada," kommenteeris portugallane päev enne kohtumist. "Väljakuga tutvudes avaldasin oma muret ühele UEFA härrasmehele, kes ütles mulle, et mängijad on kindlustatud, nii et kui midagi juhtub, siis probleemi pole."

UEFA lubaski mängul toimuda ja tulemuseks oli 1:1 viik.

Sel nädalal aga keelas Venemaa jalgpalliliit talvepausilt naasnud FC Rostovil kodumänge Olimp-2 staadionil pidada ning selline asjade käik kindlasti Mourinhot ja paljusid Unitedi mängijaid tagantjärele ei rõõmusta.