Klavan: Bundesliga on ennustatavam, Inglismaal võib kõike juhtuda

"Sel hetkel jõudis reaalsus kohale," meenutas seni Saksamaal Augsburgis mänginud eestlane intervjuus ajalehele Liverpool Echo. "Ma sain aru, kui intensiivne Premier League on."

"Bundesliga on samuti intensiivne ja mängijad on väga heas üldfüüsilises vormis, aga kui seal võid taktikat ja mängukäiku ette ennustada, siis siin käib mäng lihtsalt edasi-tagasi, edasi-tagasi ja kõike võib juhtuda."

Klavani sõnul võttis sellega harjumine veidi aega, kuid ka meeskond treenib vastavalt, millest on olnud kõvasti abi. "See on üks neist asjadest, mis teeb Premier League'i nii eriliseks ja enim jälgitud liigaks maailmas. Kui me mängime tabelis madalamal asuvate meeskondade vastu, siis meilt oodatakse võitu, aga ka neil on tõeliselt head oskused."

Klavan tõi välja, et Saksamaal panevad 90% inimestest oma panused alati Müncheni Bayerni peale, Hispaanias aga eelistatakse kas Madridi Reali või Barcelonat. Inglismaal on asi teistmoodi. "Augustis võid panustada viiele või kuuele meeskonnale ja sa ei tea, kes võidab. See teeb Inglismaa jalgpalli nii atraktiivseks ja Premire League'is hea hoo säilitamise raskeks."

Vastased annavad teinekord hea meelega initsiatiivi Liverpoolile ja ise proovitakse edu saavutada rohkem vasturünnakutega. "Saksamaal tahavad peaaegu kõik meeskonnad palliga mängida, aga siin soovivad paljud vastased, et pall oleks sinul."

Eesti koondise kapteni sõnul peab pidevalt tegelema kahe asjaga: mängu ülesehitamise ja oma mehe valvamisega. "Enamikel juhtudel hoiab Liverpool palju palli ning ma pean pidevalt olema valmis söötma ja söötu saama, aga kui me äkki palli kaotame, siis pean olema valmis kontrarünnakutel seljataha saadetavate pikkadeks pallideks."