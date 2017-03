Gianluigi Buffon kardab Leicesterit rohkem kui Barcelonat või Reali

Kuigi koha kaheksa seas on juba kindlustanud ka näiteks Barcelona, Müncheni Bayern ja Madridi Real, siis kogenud puurilukk pelgab enam just inglasi.

"Kellega ma eelistaks mitte mängida? Leicesteriga, sest nad on ohtlik ja kirglik meeskond, kes võib initsiatiivi omavale meeskonnale probleeme tekitada," sõnas Buffon pärast Porto alistamist kaheksandikfinaalis. "Nende vastu on meil kaotada kõik."

Esimest korda Meistrite liigas osalev Leicester on euroväljakutel hästi esinenud. Pärast edukat alagrupiturniiri lülitati kaheksandikfinaalis konkurentsist hetkel Hispaania liigas kolmandat kohta hoidev Sevilla tulemusega 3:2.

Inglismaa liigas mullu üllatuslikuld meistriks kroonitud meeskonnal nii hästi ei lähe. Kuigi kaks viimast mängu on võidetud, siis hoitakse 20 klubi konkurentsis vaid 15. positsiooni ning väljalangemistsoonist lahutab tiitlikaitsjat kõigest kolm punkti.

Buffoni tiimikaaslane Pablo Dybala lisas, et sooviks finaalipääsemise korral kohtuda Barcelonaga, kes neid paari aasta eest finaalis 3:1 võitis. "Praeguse koosseisuga ei saa me mõelda finaali mitte jõudmisest," oli argentiinlane enesekindel. "Ma valiksin Barcelona, et maksta kätte kahe aasta taguse kaotuse eest."