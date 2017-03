WADA sportlaskomisjoni juht usub Johaugi

Maailma antidopingu WADA sportlaskomisjoni juht ja endine murdmaasuusataja Beckie Scott sõnas Norra väljaandele VG, et usub norralanna Therese Johaugi dopinguskandaalis sportlast.

Norra murdmaatäht Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist.

Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

"Ma arvan, et kogu Johaugi juhtum oli õnnetus," sõnas Salt Lake Citys olümpiakulla võitnud Scott VG-le. "Tema selgitusel näib olevat alust. Ma tunnen talle kaasa ja usun temasse."

Johaugile määrati juhtunu eest 13 kuu pikkune võistluskeeld, mis lubaks tal naasta Pyeongchangi olümpiamängudeks. Rahvusvaheline suusaliit FIS kaebas otsuse edasi spordikohtusse, kes peaks lahenduseni jõudma suvel.