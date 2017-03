Tänaku konkurent vahetab kaardilugejat

29-aastase Paddoni ja 58-aastase Kennardi koostöö on olnud pikk, ulatudes enam kui kümne aasta kaugusele. Seniseks tipphetkeks on esikohavõit mullusel Argentina rallil. Ühtlasi said nendest Uus-Meremaa rallisõitjad, kes säärase saavutuseni jõudnud.

"Kui me esimest korda 2006. aastal koos autosse istusime, näis võitmine WRC-s väga kauge unistus," kommenteeris Kennard. "Aga nüüd, kus püüdleme ülima eesmärgi suunas, on aeg rolle muuta, et saada maksimaalset efekti ja täita ülesanne - tuua WRC MM-tiitel koju Uus-Meremaale," lausus Kennard.

Kaardilugejast põlvkonnajagu noorem Paddon tunnustas vanemat kolleegi igati. "Loomulikult on John mänginud minu karjääris suurt rolli alates hetkest, kui me 2005. aasta lõpus hakkasime koostööd tegema. Me oleme koos nii palju saavutanud ning see kõik on olnud paras seiklus koos tõusude ja mõõnadega."

Paddoni uus kaardilugeja peaks selguma lähiajal. Uus-meremaalane hoiab tänavuses MM-sarjas kolme etapi järel üheksandat positsiooni. Katkestamise järel Monte Carlos tuli ta Rootsis seitsmendaks ja Mehhikos viiendaks.