Kapten Morgan tüüris Leicesteri Meistrite liiga veerandfinaali

Eelmisel kevadel suurüllatajana Inglismaa meistriks tulnud Leicesteri hoog pole koduliigas sellel hooajal nii võimas olnud, kuid Meistrite liigas jätkab klubi heade esituste tegemist. Teisipäeval alistas Leicester Sevilla 2:0 ning pääses koondskooriga 3:2 veerandfinaali.

Inglismaa klubi viis 27. minutil juhtima meeskonna keskkaitsjast kapten Wes Morgan, kellest sai ühtlasi esimene Jamaica koondist esindanud jalgpallur, kes Euroopa Meistrite liigas värava löönud. 54. minutil suurendas Leicesteri eduseisu Marc Albrighton ning kuigi Sevillal oli 80. minutil suurepärane võimalus sihile jõuda, tõrjus Kasper Schmeichel Steven N’Zonzi penalti.

74. minutil pidi teise kollase kaardi tõttu väljakult lahkuma Sevilla keskväljamees Samir Nasri, matši lõpu eel saadeti tribüünidele ka Hispaania klubi peatreener Jorge Sampaoli.

Teises kaheksandikfinaalis juhtis Torino Juventus Porto vastu avakohtumise järel 2:0 ning lisas koduväljakul veel ühe tabamuse, kui 42. minutil realiseeris Paulo Dybala 11 meetri karistuslöögi. Penaltile eelnenud situatsioonis käega mänginud Maximiliano Pereira teenis punase kaardi.

Kolmapäeval mängitakse kaks viimast kaheksandikfinaali, kui Madridi Atletico võõrustab Leverkuseni Bayerit ning Manchester City sõidab külla Monacole.

