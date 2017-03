Käsipalli meistriliiga voor toob mulluse finaali korduse

15.03 (kell 19.00) Viljandi Spordikeskus: Viljandi HC - Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 23:31; 2. ring: 25:26; 3. ring: 27:27

Viljandi alustas vaheturniiri viieväravalise kaotusega HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile. "Oleme paremas seisus kui eelmisel nädalal," uskus Viljandi peatreener Marko Koks. "Balti liigast oli väsimus peal ja mõni mees oli tööülesannetega hõivatud. Usun, et oleme kolmapäeval rohkem puhanud."

Põlva Serviti alustas vaheturniiri küll veenva võiduga Viimsi/Tööriistamarketi üle, kuid nädalavahetusel saadi Balti liigas valus kaotus Kehralt. "Olime väravavahiga hädas. Loodame, et samasugust asja ei kordu," selgitas peatreener Kalmer Musting.

"Viljandis mängides pole me viimastel hooaegadel kergelt pääsenud," lisas Musting. "Üritame siiski neilt punkte näpata. Tuleb maadelda Viljandi aktiivse ja jõulise kaitsega."

16.03 (kell 18.40) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallas - Aruküla

Omavahelised mängud. 1. ring: 34:24; 2. ring: 32:33; 3. ring: 33:22

HC Tallas sai vaheturniiri avavoorus puhata. Peatreeneri Jüri Lepa sõnul tegeles meeskond tugeva treeninguga ning enne uue ringi algust tehti ka jõutsükkel. "Eks näha, kuidas seis on. Mõned mängijad on vigastustest ka paranenud, nii et koosseis peaks olema tugevam."

Aruküla kohta ütles Lepp, et tegemist on Tallase jaoks võrdväärse vastasega. "Vähemalt esimesel poolajal on nendega alati raske olnud. Võitlus käib ikkagi selle nimel, kes pääseb veerandfinaali," sõnas Lepp. "Ega keegi enam midagi tagasi ei hoia."

Aruküla peatreener Toivo Järv sõnas, et tema hoolealused on leidnud mängurütmi ja selle tunnistuseks on ka möödunud nädalal saadud võit Tapa üle. "Tundub, et treeningust on midagi külge ka ikka jäänud. Kuna punkte on nii vähe, siis tuleb neid igalt poolt võtta."

16.03 (kell 19.00) Viimsi Spordihoone: Viimsi/Tööriistamarket - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Omavahelised mängud. 1. ring: 23:31; 2. ring: 29:43; 3. ring: 25:35

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on sel hooajal ainus meeskond, kellest Viimsi/Tööriistamarket pole meistriliigas jagu saanud. Vaheturniir algas Viimsi/Tööriistamarketi jaoks valusa 21-väravalise kaotusega Põlva Servitile.

"Põlva on praegu päris heas hoos, aga Kehra pole ka kindlasti kehvem. Meil ei tule kindlasti lihtsam mäng," sõnas Viimsi/Tööriistamarketi loots Ain Pinnonen. "Kui me kaitses hakkama ei saa ja rünnakul ise ära ei realiseeri, siis on igal juhul keeruline. Kehra on hästi komplekteeritud ja nende kiirrünnakud on võimsad.