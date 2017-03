Talts Tartu publiku toetusest: see on emotsionaalselt väga kõva värk

„Kuigi enne lõppu oli meil kerge initsiatiiv, oleksid ei maksa," kommenteeris Vikerraadiole Tartu keskmängija Janar Talts. "Ma arvan, et täna olid vastamisi kaks võrdset meeskonda. Viik on nagu ta on, pigem ikkagi positiivne.”

Lasite endale visata 88 punkti, kas pigem kirjutaks selle kaitse arvele või viskasid vastased lihtsalt väga hästi? "Neil on head viskajad, me teame seda. Seal mõned mehed tegid meile eriti pahandust – mis sa teed."

„Lõpus läks rahvas käima, see on meile sellistes mängudes kõvaks abiks," sõnas Talts. "Me ei ole nii tugevad, et rahvas võiks meid ainult finaalis tulla toetama. See on meile emotsionaalselt väga kõva värk, kui rahvast nii palju on ja rahvas kaasa elab. See on kõigile kodumeeskonna mängijatele puhas rõõm.”