Gert Kullamäe: selle tulemuse pealt on hea Leetu minna

„Mõlemalt poolt hea kvaliteediga mäng, kui räägime rünnaku poole pealt," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe ERR-ile. "Kaitse poole pealt peame me individuaalses plaanis natukene asju korrigeerima, aga üldjoones hea ründekvaliteediga mäng, palju visati sisse nii kergeid kui raskeid viskeid. Ma olen rahul lõppresultaadiga, selle pealt on hea Leetu edasi minna.“

„Me oleme sellises olukorras olnud ja loodetavasti saame hakkama," jätkas Kullamäe. "Loomulikult, eriti välismängul lasta endale 88-90 punkti visata, siis oleks meil väga raske ja ma ütleks, et isegi ebareaalne. Me peame kaitses tegema teatud kindlad korrektuurid teatud mängijate vastu. Ma ütlen veelkord, et teoorias oleme kõik kõvad, aga praktika ei toimi, sest mängija on hea ja viskab sisse. Ma arvan, et saame kaitses mingid asjad paremaks teha.“

Korduskohtumine toimub järgmisel neljapäeval Pasvalyses.