Heinar Vaine pidi Barcelona maratoni pooleli jätma

“Olen siiani veendunud, et heades tingimustes ei ole 2:20 alistamine mingisugune probleem, kuid eile ei olnud see õige maraton,” rääkis Vaine ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele. Maratoni algul algul tundis ta end hästi, kuid esimesel kilomeetril juhtus see, mida maratoonar ise kõige halvema stsenaariumi järgi kartis.

“Jäin kohe üksi. Ees joosti 3.10 tempos kilomeetrile ja minu järel 3.25 kilomeetri kohta. Seega ei jäänud mul muud üle kui joosta kahe grupi vahel täiesti üksi. Leppisin sellega ja vaatasin, mis edasi saab, aga rajaprofiil ei olnud mulle sobiv,” selgitas Vaine.

Lisaks hakkas Vainel kaheksandal kilomeetril kõht valutama. “Lootsin, et see läheb varsti üle, aga ei läinud. 15. kilomeetril tegin 20-minutilise WC-pausi ja katkestasin,” tõdes Vaine, kelle jaoks on tegemist esimese pooleli jäetud maratoniga. “Kuhjaga vabandusi, aga olin realist ja nägin, et tulemust ei tule ja loobusin. Tulin ikkagi suuremate eesmärkidega, kui 2:21-2:22. Alla 2:20 ma terve maa üksi joostes veel suuteline pole,” nentis Vaine. Kevadel keskendub ta kõrgkooli lõpetamisele ning suuremaid võistlusi ei plaani, küll aga tahab Vaine sügisel taas heas hoos olla.