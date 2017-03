Anett Schutting naaseb taas tenniseväljakutele

Schutting oli kümmekond aastat tagasi Eesti tennise noor tulevikulootus, kes jõudis WTA edetabelis seitsmendasse sajasse ning esines edukalt mitmetel rahvusvahelistel turniiridel. 2011. aasta alguses suundus Schutting 19-aastasena USA-sse õppima ning treenima ning peale seda pole Eesti tenniseavalikkus temast palju kuulnud.

„Viimase poole aasta jooksul ma ei ole palju mänginud, aga viimane kuu olen üritanud rohkem mängida," sõnas Schutting intervjuus ajakirjale "Tennis". "Füüsis on hea ning väljaku- ja pallitunnetus on ka olemas. Kui ma järgmised paar kuud saaksin tihedamalt trenni teha, arvan, et vorm tuleks kiirelt tagasi.”

„Põhjus, miks ma praegu paarismängus võistlen, on see, et ennast tenniserütmi tagasi mängida. Alustan vaiksemalt ja töötan ennast üles, loodame, et suvel saab ka üksikmängu mängida.”